Giappone: BoJ al via acquisto illimitato di titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - La Banca centrale del Giappone (BoJ) intende proseguire con l'acquisto di titoli di Stato a tasso fisso, portando sui massimi il differenziale tra il rendimento dei titoli giapponesi e di quelli Usa. Lo ha annunciato il governatore Haruhico Kuroda sottolineando la necessità di stabilizzare l'inflazione. In la BoJ ha iniziato una serie di acquisti "illimitati" di titoli di Stato a 10 anni per i prossimi 3 giorni per fissare un tetto massimo ai rendimenti nel mezzo di una ondata di vendite globale, mettendo finora sul piatto 286 miliardi di yen, pari a 2,82 miliardi di euro. Una decisione che però ha generato un forte calo dello yen, che ha perso il 2,4% a 125,09 sul dollaro, segnando il maggior ribasso dal marzo del 2020 ad oggi, per poi risalire a quota 123,46. (ANSA).