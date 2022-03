Eni: Descalzi, non pagheremo gas russo in rubli

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "L'Eni non pagherà il gas russo in rubli". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi in un panel a Dubai, secondo quanto riporta l'Agenzia Bloomberg.

"Eni non ha rubli; i contratti prevedono il pagamento del carburante in euro e i contratti dovrebbero essere modificati per cambiare i termini", ha poi affermato sottolineando che "l'Europa dovrebbe guardare all'Africa per più forniture di gas". (ANSA).