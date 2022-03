Fincantieri: consegnato pattugliatore polivalente altura

(ANSA) - TRIESTE, 18 MAR - E' stato consegnato questa mattina nello stabilimento di Muggiano (La Spezia) il Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) "Paolo Thaon di Revel", primo di sette unità.

I PPA sono costruiti nel Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano, con consegne previste fino al 2026, e rientrano nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare, deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015 sotto l'egida di OCCAR (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti).

Questo tipo di pattugliatori è una tipologia di nave altamente flessibile in grado di effettuare pattugliamento, soccorso in mare, operazioni di Protezione Civile, nonché, nave combattente di prima linea, secondo diverse configurazioni: autodifesa o massimo della capacità di difesa. Inoltre l'unità può anche impiegare imbarcazioni veloci tipo RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) sino a 11 metri. Il PPA è lungo 143 metri e può raggiungere la velocità di 32 nodi con 135 persone di equipaggio e capacità alloggiative sino a 181 posti letto. (ANSA).