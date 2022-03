Fisco: riaperti i termini per le rate della rottamazione-ter

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Si riaprono i termini per pagare le rate scadute di rottamazione ter e saldo e stralcio. Con un emendamento al dl Sostegni ter approvato in nottata, annuncia Emiliano Fenu (M5S), le rate potranno essere versate entro il 30 aprile 2022 se in scadenza nell'anno 2020; entro il 31 luglio 2022 se in scadenza nel 2021; entro il 30 novembre 2022 se in scadenza nel 2022. Con un'interrogazione al Mef, spiega, il MoVimento "aveva fatto emergere che a metà dicembre 2021, ovvero la scadenza precedente, il 43% di contribuenti che aveva aderito a queste definizioni non era riuscito a saldare le rate successive" con un 'buco' di 2,4 miliardi. (ANSA).