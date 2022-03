Borsa: Milano verso parità (-0,5%), bene Tenaris, Tim ed Eni

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Si normalizza verso la parità Piazza Affari al traguardo di metà seduta. L'indice Ftse Mib riduce il calo allo 0,49% a 22.464 punti. Si stabilizza a 164,2 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento in rialzo di 0,52 punti all'1,575%. Prosegue la corsa di Tenaris (+12,64%), Tim (+4,69%) ed Eni (+4,1%, congelata anche al rialzo. Gira al rialzo Cnh (+1,96%), congelata anche per eccesso di rialzo, mentre si confermano gli acquisti su Leonardo (+2,46%), Prysmian (1,69%), Snam (+0,96%), Moncler (+0,64%).

Ancora critica la situazione per Pirelli (-3,28%), Stellantis (-6%), Iveco (-6%) ed Exor (-4,32%). Ancora pesdanti i bancari Bper (-4%) e Banco Bpm (-3,33%), mentre Unicredit riduce il calo al 2,6% e Intesa (-1,92%) sotto al 2%. Poco mossa Saipem (-0,2%), mentre prosegue la corsa di Gas Plus (+14,4%) tra i titoli a minor capitalizzazione. (ANSA).