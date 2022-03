Intesa Sanpaolo presenta 'Collezionisti e valore dell'arte in Italia'

Prosegue il percorso di ricerca avviato da Intesa Sanpaolo nel 2020, dedicato al collezionismo e al mercato dell'arte nazionale, con la pubblicazione della nuova edizione di "Collezionisti e valore dell'arte in Italia - 2022", il secondo volume della collana editoriale promossa da Intesa Sanpaolo Private Banking, in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici e la Direzione Studi e Ricerche. Il report viene presentato ufficialmente lunedì 7 marzo alle 11, in streaming, sulla pagina gruppo.intesasanpaolo.com e sul sito ANSA.it. Ad aprire l'evento saranno il direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking, Andrea Ghidoni, e l'executive director Arte cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo, Michele Coppola.