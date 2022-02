Smart working: l'organizzazione del lavoro agile nella P.a

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Dopo i numeri record del primo lock down nel 2020 in cui il lavoro agile è stato in molti casi l'unico mezzo per permettere di far funzionare gli uffici sia nel pubblico sia nel privato la tendenza del 2021 ha portato ad una stabilizzazione della quota di lavoro agile.

In base ai dati riportati nella ricerca dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano*, nel post pandemia saranno circa 4,4 milioni i lavoratori che utilizzeranno il lavoro agile "… di cui 2,03 milioni nelle grandi imprese, 700mila delle PMI, 970mila nelle microimprese e 680mila nella PA".

Al lavoro agile e all'evoluzione culturale ed organizzativa che questo cambiamento rappresenta e richiede è dedicato il Digital Talk "Smart è chi smart fa" promosso da FLEPAR, martedì 15 febbraio 2022 dalle ore 15 alle ore 17 . All'incontro moderato da Giorgio Zanchini, parteciperanno Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Francesco Boccia, Andrea Tardiola Pasquale Tridico Antonio Naddeo Pasquale Aiello Sebastiano Fadda Chiara Bisconti , Tiziana Cignarelli, Tania Scacchetti, Giorgio Cavallero, Aldo Tagliente, Stefano Di Leo, Fulvio Ferrazzano. (ANSA).