Visco,a primavera ripresa con vigore dell'economia,+4% 2022

(ANSA) - PARMA, 12 FEB - L'economia italiana "dalla primavera con il progressivo miglioramento del quadro sanitario dovrebbe riacquistare "vigore" dopo la frenata degli ultimi mesi dovuta ai contagi. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco al Forex do Parma secondo cui la crescita del Pil "si avvicinerebbe nella media di quest'anno al 4% per poi attenuarsi nei prossimi due". Visco ha invitato a "cominciare a pensare a un futuro da consolidare e al quale tutti dobbiamo partecipare con ottimismo con un tentativo di costruire il nuovo che di fatto sta proprio nelle nostre mani" . La marcata ripresa dell'economia è stata decisiva per interrompere l'aumento del rapporto tra debito pubblico e prodotto, che alla fine del 2021 potrebbe essere sceso su valori prossimi al 150 per cento (da circa il 156 per cento raggiunto nel 2020)". Si tratta "di un livello nettamente inferiore a quanto previsto all'inizio dello scorso anno e anche alle valutazioni ufficiali pubblicate in autunno" (ANSA).