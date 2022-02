Bollette:Franco,nuovo intervento guarda a famiglie e imprese

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "E' evidente che, data la dimensione dell'aumento dei prezzi dell'energia, questi interventi" finora "non possono annullare l'impatto su famiglie e imprese", per questo "stiamo lavorando a nuovo intervento" per "smussare l'impatto cercando di evitare che le famiglie, soprattutto con redditi più bassi, perdano potere d'acquisto e cerchiamo che le imprese non perdano competitività": lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco. "Oltre che gestire la situazione, che è difficilissima per molte imprese, dobbiamo pensare al futuro, a interventi che riducano rischi che queste situazioni si ripetano negli inverni prossimi". (ANSA).