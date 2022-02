Saipem: Puliti nuovo direttore generale, affianca Caio

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Alessandro Puliti è il nuovo direttore generale di Saipem. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione che si è riunito nella mattinata. Il manager, che avrà "ampie deleghe operative e gestionali", subentra nell'incarico a Francesco Caio, che mantiene la delega di amministratore delegato.

La nomina rientra in un piano di riassetto della struttura organizzativa, funzionale a "migliorare la capacità esecutiva dei progetti e a completare la revisione strategica in corso finalizzata, al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del gruppo", si legge in una nota.

Una "revisione strategica", quella messa in atto da Saipem, che verrà presentata in insieme ai risultati economici del 2021 il prossimo 24 febbraio, che oltre a una "nuova direzione generale con ampie deleghe operative e gestionali", prevede l'istituzione di una unità finalizzata a "rafforzare l'attività di pianificazione e controllo finanziario delle commesse e delle altre attività gestionali" e la concentrazione delle attività legali e negoziali in una "funzione corporate nell'ambito della nuova direzione generale".

Puliti, attuale direttore generale Natural Resources di Eni, assumerà il nuovo incarico in Saipem il prossimo 7 febbraio.

Alla squadra di comando di Saipem si unisce inoltre Paolo Calcagnini, attuale vicedirettore generale e 'chief business officer' di Cdp, a cui verrà affidata la nuova unità di pianificazione e controllo finanziario. (ANSA).