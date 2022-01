Unicredit: utile 2021 a 1,5 mld, per azionisti 3,75 miliardi

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Unicredit chiude il 2021 con un utile di 1,5 miliardi (era in perdita nel 2020) ma l'ultimo trimestre è in rosso per 1,4 miliardi per voci straordinarie una tantum. L'utile utile netto sottostante dell'intero anno è stato di 3,9 miliardi superando la guidance di 3,7 miliardi.

La banca prevede una considerevole remunerazione degli azionisti per circa 3,75 miliardi di euro con una proposta di dividendo in contanti per circa 1,17 miliardi e riacquisti di azioni per circa 2,58 miliardi di euro. La proposta sarà presentata all'assemblea degli azionisti del prossimo 8 aprile, si legge nella nota sui conti.

"Gli eccellenti risultati del 2021 sono il frutto delle incisive azioni intraprese durante l'anno, del progressivo emergere della nostra cultura aziendale, della dedizione dei dipendenti e della continua fiducia dei nostri clienti.

Riconfermiamo l'impegno ad aumentare in misura significativa i rendimenti dei nostri azionisti senza compromettere la nostra robusta posizione patrimoniale", afferma ceo di Unicredit Andrea Orcel. (ANSA).