Borsa: Asia chiude contrastata, bene Tokyo, giù Cina

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in modo contrastato l'ultima seduta della settimana. Tentano di superare le turbolenze dopo le decisioni della Fed sulla politica monetaria. Intanto prosegue la corsa dei prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio. Sullo sfondo l'andamento della pandemia e l'impatto sulla ripresa economica.

Vola Tokyo (+2,09%). Sul mercato delle valute lo yen sale a 115,48 sul dollaro, e sull'euro a 128,71. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione Hong Kong e Shanghai (-0,9%), piatta Shenzhen (+0,05%). In rialzo Seul (+1,9%) e Mumbai (+1,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Spagna la stima del Pil del quarto trimestre 2021. Atteso dall'Italia l'indice di fiducia dei consumatori, la fiducia delle imprese e l'indice dei prezzi alla produzione. Dall'Eurozona la fiducia economica e quella dei consumatori. Dagli Stati Uniti previsti i consumi personali, l'indice di costo del lavoro e la fiducia dei consumatori. (ANSA).