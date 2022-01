Borsa: Milano prosegue a +2%, in luce energia e auto

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - La Borsa di Milano (+2%) prosegue in netto rialzo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dall'andamento positivo di energie, banche e auto. Lo spread tra Btp e Bund sale a 137 punti con il rendimento del decennale italiano in rialzo all'1,29%.

Nel listino principale si mettono in mostra Tenaris (+5%), Saipem (+3%) e Eni (+2,3%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Positiva Tim (+1,1%), nel giorno del cda che esamina la prima bozza del nuovo piano preparato da Pietro Labriola.

Toniche anche le banche con Bper (+4,1%), alle prese con la due diligence per Carige (+0,1%). Avanzano Uncredit (+3,5%), Banco Bpm (+3,3%), Intesa (+2,6%) e Mps (+1,5%).

Rimbalza Leonardo (+2,1%), dopo il netto calo della vigilia per vicende legate al Kwait. Ben intonate anche le auto con Stellantis (+3,9%), Iveco (+4%) e Cnh (+2,7%).

In flessione Recordati (-1,6%), Pirelli (-0,7%), Ferrari (-0,1%) e Snam (-0,2%), Fuori dal listino principale prosegue la corsa Tod's (+13%), dopo i conti preliminari con ricavi in crescita. (ANSA).