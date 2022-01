Cambi: euro in lieve calo sul dollaro a 1,1324

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Avvio di settimana in lieve calo per la moneta unica europea nei confronti del dollaro: l'euro infatti alle prime battute sui mercati internazionali passa di mano a 1,1324 (1,1344 venerdì sera a New York). Sullo yen l'euro è in leggero rialzo a 128,84 (+0,132%) (ANSA).