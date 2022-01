Borsa: Asia debole, scivola Sidney sui timori per Omicron

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico deboli dopo la decisione del governo cinese di porre nuove norme sull'espansione dei big dell'hi tech, ma a spiccare è lo scivolone della Borsa di Sidney, che ha chiuso in calo del 2,2% dopo la scelta del governo australiano di rinviare l'allentamento dei provvedimenti anti Covid a causa dei timori sulla variante Omicron.

A pesare sui listini anche lo scivolone nell'after market a Wall street di Netflix per gli abbonamenti sotto le stime. In questo quadro, Seul ha perso l'1% e Tokyo lo 0,9%. Sullo stesso piano Shanghai, mentre il listino di Shenzhen ha segna un calo dell'1,3%. Prova a tenere Hong Kong, che in chiusura registra una limatura dello 0,2%.

Negativi i futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).