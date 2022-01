Spread Btp-Bund: chiude in calo a 132,7 punti

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 132,7 punti, in calo rispetto ai 135 dell'apertura, che avevano coinciso con la chiusura del giorno precedente. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, nella seduta ha toccato un massimo a 136,7 punti intorno alle 8.15 e un minimo a 132,5 punti alle 17.40.

Il rendimento del decennale italiano ha chiuso all'1,300%, in discesa rispetto sia al valore di apertura, all'1,35% che alla chiusura del giorno prima, che era stata all'1,33%. In lieve negativo il rendimento del Bund (-0,026%), che nel giorno precedente aveva fatto un passaggio in positivo, per la prima volta dal 2019. (ANSA).