Borsa: Asia positiva con taglio tassi Cina, corre Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - La limatura dei tassi della banca centrale cinese sui mutui ha sostenuto i mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, con Hong Kong particolarmente positiva che segna in chiusura un rialzo superiore al 3%.

Pechino sembra muoversi in controtendenza con quanto preannunciano le altre banche centrali, a partire dalla Fed, e la Borsa di Tokyo ha concluso la seduta in aumento dell'1,1%.

Meno dinamici i listini cinesi, con Shanghai piatta e Shenzhen in lieve calo.

In aumento dello 0,7% la chiusura dell'indice generale di Seul, con il listino dei titoli 'tecnologici' Kosdaq in crescita però del 2,6%. In margine rialzo (+0,1%) la Borsa di Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori in Europa.

In lieve crescita i futures sull'avvio dei listini europei.

(ANSA).