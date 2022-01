Germania: rendimento Bund a 10 anni torna positivo

L'andamento dell'inflazione tedesca spinge il rendimento del Bund a dieci anni che torna positivo per la prima volta da maggio 2019.

L'inflazione armonizzata in base ai parametri europei è salita in Germania al 5,7% a dicembre, mentre l'indice nazionale dei prezzi al consumo si attesta al 5,3%. I dati, ha reso noto l'Istituto di statistica nazionale, confermano le stime provvisorie. Su base mensile i prezzi sono aumentati dello 0,3% rispetto ai parametri Ue e dello 0,5% nell'indice nazionale.