Prada: resta trend crescita, ricavi 2021 3,3 miliardi (+41%)

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Il gruppo Prada conferma il trend di robusta crescita anticipato durante il Capital Markets Day del 18 novembre scorso, chiudendo l'esercizio 2021 con un secondo semestre in forte miglioramento in termini di ricavi, margini e generazione di cassa. I ricavi totali del gruppo per l'esercizio 2021 si attestano a 3.364 milioni di euro (+41% a cambi costanti rispetto al 2020 e +8% rispetto al 2019), "grazie alla brillante performance del canale retail", come riporta una nota del gruppo stesso.

Le vendite dei negozi a gestione diretta, incluso l'e-commerce, mostrano nel secondo semestre un progresso a cambi costanti del 27% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 21% rispetto allo stesso periodo del 2019. Prosegue la razionalizzazione del canale wholesale, in linea con la strategia del gruppo.

L'Ebit registra un significativo incremento grazie alla maggiore contribuzione del canale retail e alle vendite a prezzo pieno. La forte generazione di cassa ha consentito al gruppo di raggiungere una posizione finanziaria netta ampiamente positiva al 31 dicembre 2021. (ANSA).