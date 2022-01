Consip:aggiudicati 14 lotti illuminazione pubblica da 105mln

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Consip ha aggiudicato i primi 14 lotti dell'Accordo Quadro per la "Gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali" (GEIP). Lo si legge in una nota che ricorda come si tratti. complessivamente, di circa 2,5 milioni di punti luce su tutto il territorio nazionale.

I lotti aggiudicati - che mettono a disposizione delle P.A.

un'offerta di servizi per la gestione di 188mila punti luce, per un valore di oltre 105 mln/euro- fanno parte del "pacchetto" di 21 lotti su base provinciale dedicati ai Comuni con meno di 2mila abitanti. L'iniziativa è completata da altri 9 lotti - su base macro-regionale - dedicati ai Comuni più popolosi (oltre 2mila abitanti), la cui aggiudicazione è prevista a breve.

Obiettivo dell'iniziativa - del valore complessivo di oltre 2,1 mld/euro - è un risparmio energetico di almeno il 50% sui consumi elettrici delle PA che, già entro il primo anno di contratto, si tradurrà in un significativo abbattimento della spesa corrente. (ANSA).