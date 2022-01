Borsa: Milano cauta con Europa, Londra +0,7%

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo il dato sul settore manifatturiero nello Stato di New York e in attesa dall'avvio di Wall Street, i cui futures sono marginalmente positivi. La Borsa migliore è quella di Londra che sale dello 0,7%, con Parigi in crescita dello 0,6% e Madrid positiva di mezzo punto percentuale. Milano con Francoforte sale dello 0,4%, mentre Amsterdam cede poche frazioni in punto.

Lo spread resta piuttosto stabile a 132 punti base, così come il gas naturale sui mercati europei, che cede il 5% a 82 euro al Megawattora. In questo quadro in Piazza Affari resta molto debole Tim in calo del 2,4% a 0,44 euro, quindi sotto gli 0,505 euro dell'ipotizzata Opa di Kkr, dopo le indiscrezioni sulla rete e un report negativo di Exane Bnp Paribas sulle società Tlc in Europa che ha abbassato il target price del gruppo italiano a 0,31 euro. Deboli Atlantia (-1,3%) e Bper (-1%, con Carige calma a 0,77 euro).

Sostanzialmente in linea con il listino il titolo Generali (che sale dello 0,3% a 18,5 euro), con Unipol che negli assicurativi ondeggia sulla parità e Mediobanca che scende dello 0,7% a quota 10,3 euro. Tra gli altri titoli principali, qualche acquisto su Amplifon, Stm, Moncler e Diasorin che salgono di oltre un punto percentuale. Molto bene Tenaris, che cresce del 2,7% a 10,5 euro dopo un report positivo di Redburn. (ANSA).