Walmart:prepara propria criptovaluta per sbarco in metaverso

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il gigante Usa della grande distribuzione Walmart sta preparando il lancio di una propria criptovaluta e di certificati Ntf. E' quanto scrive la Bloomberg secondo cui il piano rappresenta un tassello dello sbarco del gruppo nel mondo del metaverso, la realtà virtuale sulla quale sta puntando molto Facebook. Un primo esperimento nel mondo delle criptovalute è stato compiuto da Walmart nello scorso ottobre con un progetto pilota in 200 negozi dove i clienti potevano acquistare Bitcoin a delle macchinette della società Coinstar che permettono cambiare monete in banconote o in buoni regalo. (ANSA).