Borsa: Europa in rialzo in attesa inflazione Usa, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Le Borse europee confermano il buon passo dell'avvio dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell al Senato ha indicato che, se necessario, ci saranno più rialzi dei tassi contro l'inflazione americana il cui dato relativo a dicembre, peraltro, è in programma nel pomeriggio.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna mezzo punto percentuale con gli acquisti che valorizzano i titoli legati all'energia mentre il Brent a Londra supera gli 84 dollari al barile. Torna a salire anche il gas che ad Amsterdam è a 81,5 euro MWh. Lo sguardo è rivolto all'incontro a Bruxelles tra il consiglio Nato e la Russia sull'Ucraina.

Lo spread tra Btp e Bund si muove poco sotto i 134 punti con il rendimento del decennale italiano che lambisce l'1,3 per cento. L'euro è stabile sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,1364 sul biglietto verde. Tra le singole Piazze, Londra sale dello 0,75%, Parigi dello 0,48%, Francoforte dello 0,5% e Milano con il Ftse Mib dello 0,6 per cento. Tra i big in evidenza Iveco (+2,8%), Fineco (+2,3%) e Diasorin (+2,1%). Fuori dal paniere principale si conferma Popolare di Sondrio (+3,4%) trainata dalle ipotesi di mercato sul terzo polo bancario con Bper e Carige. Sempre in calo Unicredit (-1,34%) mentre lima Tim (-0,35%). (ANSA).