Fed: Powell, assicureremo che alta inflazione non si radichi

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - La Fed si assicurerà che l'inflazione non si radichi nell'economia. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, nel discorso che terrà oggi in Senato nell'ambito dell'audizione per la sua riconferma.

"Useremo tutti i nostri strumenti per sostenere l'economia, un forte mercato del lavoro e prevenire che l'alta inflazione di radichi", mette in evidenza Powell nelle anticipazioni diffuse del suo discorso.

La Fed è saldamente impegnata a centrare il duo duplice obiettivo della massima occupazione e della stabilità dei prezzi. "Possiamo iniziare a vedere che l'economia post-pandemia sarà probabilmente diversa. E il perseguire i nostri obiettivi terrà in considerazione queste differenze", spiega Powell.

L'economia - ha detto ancora - si sta espandendo a una forte velocità e il mercato del lavoro è solido. (ANSA).