Covid: Manpower, 69% aziende favorevoli a super green pass

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le aziende italiane in grande maggioranza sono favorevoli al green pass rafforzato come requisito per l'accesso al posto di lavoro: il 69% ritiene che il vaccino debba essere requisito essenziale per poter accedere al posto di lavoro. Emerge dall'indagine ManpowerGroup Employment Outlook Survey, secondo la quale il 53% ritiene che debba essere obbligatorio per tutti, a fronte del 16% per il quale l'obbligatorietà deve valere per alcuni ruoli, ma non per tutti. Il 14% dei datori di lavoro pensa che sia loro responsabilità promuovere la necessità di vaccinarsi ma non concordano con l'obbligo.

L'indagine ManpowerGroup afferma che è il manifatturiero il settore con la maggior presenza di imprese favorevoli all'obbligo vaccinale, al pari di scuola e sanità con il 75%.

Seguono banche, assicurazioni e real estate (71%), l'Information Technology, telecomunicazioni, media, comunicazione, commercio e retail (69%), ristorazione e hotel (59%) e costruzioni (62%).

Chiude il settore non-profit con il 50%.

"Le imprese chiedono che siano poste in essere le scelte necessarie - commenta Secondo Stefano Scabbio, Southern Europe President, ManpowerGroup - affinché quest'ultima ondata non interrompa la ripresa in atto. Un altro fattore molto importante per continuare a garantire la continuità ricercata è il lavoro ibrido, il mix di smart working e lavoro in presenza che, dove è possibile, oggi permette a molte persone di continuare a lavorare con la massima sicurezza possibile". (ANSA).