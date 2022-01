Borsa: Europa conferma rialzo con Powell, Milano +0,63%

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Le Borse europee confermano il rialzo anche dopo l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell davanti alla commissione Bancaria del Senato Usa.

L'indice d'area del Vecchio Continente continua ad essere trainato da tecnologici e e farmaceutici.

Tra le singole Piazze Londra segna un +0,55%, Parigi un +0,85%, Francoforte un +1,01% e Milano un +0,63% con il Ftse Mib a 27.532 punti. In evidenza Atlantia (+3,6%), Saipem (+2,6%) e Amplifon (+2,3%). Carige resta a -11,3% a ridosso degli 0,80 euro (0,793 euro) dell'offerta di Bper.

Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 134 punti con il rendimento del decennale italiano stabile all'1,3 per cento. Il petrolio è sempre in crescita e si avvicina a New York agli 80 dollari al barile. Il gas è in calo e scende ad Amsterdam a 77,4 euro MWh. (ANSA).