Petrolio: avvio di settimana in rialzo, Wti a 79,05 dollari

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Avvio di settimana in lieve rialzo per il petrolio con il greggio Wti poco sopra quota 79 dollari a 79,05 dollari al barile (+0,19%). Sale anche il Brent che passa di mano a 81,93 dollari al barile in aumento dello 0,22%.

