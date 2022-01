Borsa: Europa cauta, Londra teme Omicron

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Avvio cauto sui mercati azionari in Europa. Milano è stabile, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,17%, Parigi apre poco sopra la parità (+0,04%), Francoforte in leggero rialzo (+0,15%) e Londra partita in parità scivola in calo dello 0,2 per cento. La variante Omicron e nuove possibili restrizioni tornano a spaventare le Borse. Sul fronte macro la giornata prevede i prezzi al consumo in Italia e gli indici Pmi Markit dei servizi in Italia, Francia ed Eurozona. Nel pomeriggio sono attesi dagli Usa i dati sull'occupazione, le scorte di petrolio, il Pmi servizi e i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed. (ANSA).