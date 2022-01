Borsa: Milano riduce rialzo iniziale, pesano le utility

La Borsa di Milano (+0,27%) riduce il rialzo iniziale, appesantita dalle utility e dalla farmaceutica. Andamento positivo per le banche. Lo spread tra Btp e Bund tedesco sale a 132 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,19%.

In fondo al listino principale Diasorin (-1,2%) e Recordati (-1,4%), in linea con il comparto farmaceutico europeo. Male anche Cnh (-1,1%), dopo lo scorporo di Iveco che nel secondo giorno di quotazione segna un rialzo del 3,3%. Vendite sulle utility con A2a e Inwit (-0,9%), Snam (-0,7%), Hera (-0,3%) e Italgas (-0,4%).

Seduta all'insegna dei guadagni per le banche dove si mettono in mostra Unicredit (+1,6%), Intesa (+0,9%), Mps (+0,7%), Carige (+0,5%), Bper (+0,1%), piatta Banco Bpm (+0,04%). In rialzo anche Tim (+1,1%), alle prese con le decisioni sulla proposta di Kkr, e Leonardo (+2,3%). (ANSA).