Gas: sfilza di ribassi ad Amsterdam, record da 7 anni

Salgono a otto le sedute di ribassi consecutivi per il gas ad Amsterdam, benchmark di riferimento per il prezzo in Europa. Anche oggi i future registrano un forte calo, perdendo l'11,3% a 77,4 euro al megawattora. Andamento analogo a Londra dove il gas cede il 12,35% a 190 pence per therm. La sfilza di ribassi è stata innescata dalla notizia che diverse navi statunitensi che trasportano gas naturale liquefatto hanno fatto rotta sull'Europa per avvantaggiarsi dei prezzi, saliti, nonostante i cali delle ultime sedute, del 300% da inizio anno, mentre l'arrivo sul Continente di temperature più miti allenta i timori sulla domanda.