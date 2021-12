Borsa: Milano tiene (+0,5%) con Saipem, banche piatte

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - I primi scambi migliorano di qualche frazione l'avvio marginalmente positivo di Piazza Affari: l'indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,5%, con Saipem che cresce dell'1,9%, Hera dell'1,6%, A2A dell'1,3% e Atlantia di un punto percentuale.

Sempre attorno alla parità gli altri listini europei, con Londra chiusa anche oggi per festività: sui mercati si guarda anche alla tenuta del prezzo del greggio, con il gas naturale che scende del 4% sui listini europei poco comunque mantenendosi sopra i 100 euro al Kilowattora.

In Piazza Affari, sostenuta anche dallo spread tra Btp e Bund tedeschi che per ora non supera quota 140 punti base, i titoli finanziari viaggiano sostanzialmente in linea con il listino principale, con qualche debolezza per Fineco e Nexi, in calo entrambi dello 0,2%.

Nel listino a bassa capitalizzazione, salgono di un punto percentuale i titoli sempre volatili di Mps e della Popolare di Sondrio, che si prepara all'assemblea per il passaggio a società per azioni, mentre è piatto Carige sempre sui 0,75 euro. (ANSA).