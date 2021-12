Borsa: Milano positiva con Europa, caute Leonardo e Pirelli

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - I mercati azionari del Vecchio continente hanno girato la boa di metà seduta sempre in positivo, con i futures sull'avvio di Wall street in rialzo: a Milano l'indice Ftse Mib cresce dello 0,8%, seguito dalla Borsa di Francoforte in aumento dello 0,7%, con Amsterdam e Madrid in aumento dello 0,6%, mentre Parigi è in crescita di mezzo punto percentuale.

In Piazza Affari corre sempre Saipem (+2,7%), con acquisti anche su Amplifon (+2,2%), A2A (+2,1%), Tenaris ed Hera, che salgono di due punti percentuali. Bene inoltre Enel e Bper, che crescono dell'1,5%. Tra i titoli principali, si muovono più cauti Generali e Mediobanca (+0,3%), con Unicredit in aumento dello 0,2%, mentre Leonardo e Pirelli salgono di un marginale 0,1%.

Nel paniere a minore capitalizzazione Carige cede un punto percentuale e Mps ondeggia sulla parità, mentre la Popolare di Sondrio sale di mezzo punto percentuale in attesa dell'assemblea per la trasformazione in società per azioni. (ANSA).