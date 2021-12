Mims,pronto regolamento Sportello Unico Doganale Controlli

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - E ' pronto il Regolamento per lo 'Sportello Unico Doganale e dei Controlli' (Sudoco) "per semplificare, velocizzare e rendere trasparenti le procedure per i controlli delle merci in entrata e in uscita dall'Italia e aumentare la competitività della rete logistica nazionale nei porti e negli aeroporti". E' quanto annuncia in una nota il ministero dell'Infrastrutture e mobilità sostenibili ricordando che il regolamento è contenuto nel decreto approvato in via definita dal Consiglio dei ministri il 23 dicembre e diventerà operativo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni estendono la competenza dello Sportello Unico Dogale a tutti i controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci, favorendo in questo modo l'adeguamento del sistema nazionale alle raccomandazioni emanate a livello internazionale che prevedono la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori una sola volta (principio del 'once only') attraverso un'interfaccia unica (single window) e la necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo.

"Lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli favorirà l'intera filiera del trasporto delle merci, dai produttori agli autotrasportatori, assicurando il dialogo telematico e il coordinamento tra le amministrazioni e gli organi dello Stato e gli operatori economici interessati", ha spiegato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. "Il Sudoco - ha aggiunto - attua una delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". (ANSA).