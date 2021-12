Atlantia cambia modello salari,a tutti i risultati aziendali

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Rivoluzione nel modello di remunerazione per Atlantia. La società ha firmato un accordo con i sindacati che attribuisce a tutti i lavoratori i sistemi di incentivazione variabile, storicamente appannaggio del management, con meccanismi premiali fino al 50% della retribuzione fissa. La retribuzione sarà formata da 4 elementi: lo stipendio, la remunerazione variabile legata ad obiettivi, i piani azionari annuali, i piani di welfare integrativi, quest'ultimi senza distinzione tra categorie (dirigenti, quadri, impiegati) o anzianità di servizio. Viene poi incrementata a 1.200 euro l'indennità mensile per i giovani in stage. (ANSA).