Edilizia: Orlando, più controlli, contratti i più disparati

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Nell'edilizia "abbiamo implementato i controlli sui cantieri. Anche quando c'è la regolarità ci troviamo di fronte a persone che hanno contratti da florovivaisti, multiservizi, i più disparati" e questo significa "eludere tutta la formazione specifica legata alla sicurezza" prevista. Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo al Cnel. "Ci spacchiamo la testa per introdurre elementi" in più "e poi scopriamo che i contratti vanno dal lavoro autonomo a niente a che vedere con l'edilizia. Contratti rispettabili ma che non hanno come presupposto il percorso professionalizzante e formativo legato allo sicurezza", rimarca.