Digital Magics: Marco Gay è il nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Marco gay è il nuovo presidente di Digital Magics. E' stato nominato dall'assemblea dei soci che oggi ha approvato l'aumento di capitale da 2,5 milioni di euro riservato all'Università Luiss.

Digital Magics e Luiss "stabiliscono con questa operazione - evidenzia la società - una partnership finalizzata alla creazione di un polo che sarà protagonista del processo di innovazione industriale in Italia".

La nomina di Marco Gay alla carica di presidente del consiglio di amministrazione arriva "a seguito delle dimissioni di Alberto Fioravanti che resterà in consiglio con le deleghe da Chief Technology Officer, e alla conferma di Floriana Vitale quale consigliere non esecutivo". (ANSA).