Kkr: ai 2 ceo incentivi in azioni fino a 1 miliardo a testa

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Kkr&Co ha assegnato ai co-amministratori delegati Joseph Bae e Scott Nuttall pacchetti di incentivi che potrebbero assegnare loro più di 1 miliardo di dollari in azioni se raggiungono tutti gli obiettivi nei prossimi anni. L'azienda ha concesso a entrambi 7,5 milioni in titoli legati alle azioni, i quali matureranno in cinque rate se il prezzo delle azioni raggiungerà determinati livelli e se i due top manager rimarranno nel gruppo di investimenti alternativi per almeno cinque anni. E' quanto scrive Bloomberg citando un filing regolamentare depositato venerdì negli Usa dove il fondo ha sede ed è quotato a Wall Street.

Il valore del pacchetto è di 565 milioni di dollari sulla base del prezzo di chiusura di Borsa di venerdì anche se non è quello il riferimento per il pacchetto dei due top manager. Se Bae e Nuttell raggiungono il loro obiettivo più alto, vale a dire circa l'80% di aumento del prezzo delle azioni, potrebbero trovarsi in possesso di poco più di 1 miliardo di dollari a testa.

"Questi premi hanno lo scopo di incentivare i co-ceo ad aiutare a guidare la performance del prezzo delle azioni in modo allineato con gli interessi degli azionisti", indica Kkr nel documento specificando che "nessun ulteriore premio di incentivazione azionario verrà concesso a Bae e Nuttall nei prossimi cinque anni". (ANSA).