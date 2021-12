Ue: Timmermans, proposta su gas e nucleare prima di Natale

(ANSA) - BRUXELLES, 09 DIC - Arriverà poco prima di Natale, probabilmente il 22 dicembre, la proposta della Commissione Ue sulla classificazione degli investimenti sostenibili, con l'inclusione di gas e nucleare. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans a un evento organizzato da Politico. "Penso - ha detto - che dobbiamo trovare un modo per riconoscere che queste due fonti energetiche svolgono un ruolo nella transizione energetica, non classificarle 'verdi', ma riconoscere il fatto che il nucleare è molto importante per ridurre le emissioni, e che il gas naturale sarà molto importante per passare dal carbone all'energia rinnovabile".

