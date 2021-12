Borsa: Milano cauta (+0,2%), rally di Unicredit, in calo Tim

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Cauta Piazza Affari (+0,25%) nella penultima seduta della settimana, con Unicredit che ha contato in positivo (+10,8%), nel giorno di presentazione del piano strategico al 2024 e dell'annuncio del dividendo da 3,7 miliardi che verrà distribuito nel 2022. Tra le altre banche, con lo spread Btp-Bund che ha chiuso in rialzo a 135,1 punti e il rendimento del decennale italiano in calo allo 0,99%, guadagni per Mps (+2,3%) e Bper (+0,5%), non per Banco Bpm (-0,1%), Intesa (-0,2%), Fineco (-1,4%) e Carige (-2,1%). Bene la paytech Nexi (+0,5%). Nuova seduta in calo per Tim (-3,4%) a 0,44 euro, la peggiore del listino principale, ma in linea col comparto in Europa, praticamente tutto in negativo.

In positivo le utility, da A2a (+1,9%) a Hera (+0,8%) e i farmaceutici con Diasorin (+1,7%), non per Recordati (-0,04%).

Bene Generali (+0,4%) nel giorno del Cda.

In ribasso i petroliferi, con Saipem (-2,1%), Eni (-1%) e l'impiantistica di Tenaris (-2%), col greggio ancora in calo a sera (wti -1,3%) a 71,4 dollari al barile e il brent a 74,8 dollari. Ha girato in calo in chiusura il gas naturale in Europa, con le quotazioni ad Amsterdam (-1%) a 100,4 euro al kWh. Male le auto, da Stellantis (-1,4%) a Ferrari (-0,8%) e debole l'industria, da Prysmian (-1,3%) a Buzzi (-0,9%). Seduta in deciso rosso per la Juve (-5,1%), mentre prosegue l'inchiesta sui conti. (ANSA).