Spread Btp-Bund balza a 135 punti, timori stretta Bce

Titoli di Stato italiani sotto pressione dopo che Pfizer ha offerto rassicurazioni sulla capacità dei suoi vaccini di contrastare la variante Omicron del Covid. Lo spread Btp-Bund si è portato sui massimi da un anno a questa parte, a 135,6 punti base, con la forbice tra i nostri decennali e quelli tedeschi che si è allargata di oltre 5 punti base, mentre il rendimento dei Btp sale di 10 punti, attestandosi all'1,02%. I nostri titoli di Stato scontano le scommesse del mercato per un'accelerazione nella stretta monetaria da parte della Bce nel caso in cui Omicron non dovesse intaccare la ripresa economica in atto.