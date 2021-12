Ocse: inflazione ottobre al 5,2%, al top da 1997

L'inflazione nella zona Ocse è aumentata per raggiungere il 5,2% ad ottobre 2021 contro il 4,6% di settembre e l'1,2% di ottobre 2020. Per la zona Ocse, si tratta del livello piu' elevato dal febbraio 1997. I prezzi dell'energia sono aumentati del 24,2% nell'area, al top dal 1980.

Nella zona euro l'inflazione è aumentata, al 4,1% di ottobre contro il 3,4% di settembre e -0,3% un anno prima. E' rimasta inferiore alla media Ocse nel suo insieme e inferiore agli Stati Uniti dove il dato è schizzato al 6,2%. L'indice dei prezzi è salito al 3% in Italia: l'energia è stato il principale motore e ha contribuito per 2,1 punti.