Borsa:Europa apre in profondo rosso,fa paura variante virus

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - La nuova variante del coronavirus affonda le Borse europee che in avvio di seduta sono in profondo rosso. Gli investitori temono un forte impatto negativo sulla ripresa economica. In avvio di seduta Francoforte cede il 3,36%, Parigi il 3,69%, Londra il 2,1 per cento. (ANSA).