Green pass: Mims, nessuna ipotesi per mezzi pubblici

Nessuna conferma da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'ipotesi di estensione del Green pass anche per il trasporto pubblico locale.

L'ipotesi trova contrari i sindacati dei trasporti. Al momento, senza personale ad hoc, non ci sono le condizioni per l'introduzione del green pass su bus e metro, spiegano le sigle romane dei trasporti interpellate dall'ANSA sull'ipotesi dell'allargamento del disco verde. "Pur considerando il green pass uno strumento di garanzia per tutti i cittadini, ad oggi non ci sono le condizioni né tecniche, né organizzative per controllare il green pass sui mezzi pubblici - dice senza mezzi termini il segretario della Filt Cgil Roma e Lazio Eugenio Stanziale -. I tempi del servizio pubblico verrebbero ampliati in maniera enorme, ma soprattutto mancano gli strumenti".