Borsa: Europa peggiora dopo strette Covid, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Sensibile corrente di vendite sui mercati azionari del Vecchio continente: dopo un avvio in leggero aumento, le Borse europee sono scese sotto la parità (Londra -0,1%, Parigi e Francoforte -0,2%, Madrid -0,8%) con il chiaro peggioramento della situazione Covid e gli operatori in attesa della decisione del presidente Usa Biden sulla conferma alla presidenza della Fed di Jerome Powell oppure sulla nomina a nuovo numero uno della banca centrale di Lael Brainard.

Milano, che guarda anche al peggioramento dello spread tra Btp e Bund sopra i 120 punti base, scende dello 0,5% con l'indice Ftse Mib e accusa lo scivolone di Leonardo che cede oltre il 2,5%.

Mps è in calo di oltre due punti percentuali correggendo ancora i minimi, Stellantis, Intesa, Atlantia e Unicredit perdono circa un punto e mezzo. Tiene Recordati che cresce di oltre due punti percentuali. (ANSA).