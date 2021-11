Petrolio: a minimi 6 mesi, pressing Usa su riserve strategiche

Il petrolio è sui minimi degli ultimi sei mesi a New York fra le indiscrezioni sul possibile uso delle riserve strategiche da parte della Cina e i rumors sul pressing di Joe Biden per un'azione coordinata per il rilascio delle riserve così da allentare le pressioni sui prezzi dell'energia. Le quotazioni sono arrivate a scendere fino a 77,08 dollari al barile, per poi recuperare e salire a 78,40 dollari. (ANSA).