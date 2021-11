Inps: nei primi otto mesi 2021 saldo 1mln contratti lavoro

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Nei primi otto mesi del 2021 sono stati attivati 4,5 milioni di rapporti di lavoro nel settore privato (escluso il lavoro agricolo e domestico) mentre ne sono cessati 3,5 milioni. La variazione netta supera quota un milione. Emerge dall'Osservatorio Inps sul precariato secondo il quale la variazione netta per i contratti a tempo indeterminato (assunzioni, più trasformazioni meno cessazioni) è stata positiva per 103,519 posti. La variazione netta in otto mesi è stata positiva soprattutto per il lavoro a termine e stagionale.

Ad agosto la variazione netta totale è stata negativa per 143.086 contratti (-114.959 ad agosto 2020). (ANSA).