Mbda: Béranger, con Ue e Nato per più cooperazione nella Difesa

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Mbda sostiene pienamente l'obiettivo di Ue e Nato di approfondire le iniziative di cooperazione nel settore della difesa tra i Paesi partecipanti.

Rappresenta un modello riuscito, unico nel suo genere, di azienda europea integrata nel settore della difesa". Il ceo Eric Béranger lo sottolineai in occasione dell'inaugurazione di una nuova sede permanente della società a Bruxelles "rafforzando - rileva l'azienda - la propria presenza multinazionale presso le istituzioni dell'Unione Europea e della Nato, così da sostenere ancora meglio le loro iniziative volte ad una sempre maggiore cooperazione nel settore europeo della difesa".

"Con oltre 12.000 dipendenti che collaborano tra loro in Francia, Regno Unito, Italia, Germania, e Spagna - prosegue Béranger - la nostra presenza europea ci garantisce la necessaria massa critica per competere sul mercato globale. Nel corso degli ultimi 20 anni Mbda ha accumulato un'ampia esperienza nelle cooperazioni internazionali e con la nuova sede vuole contribuire al successo collettivo dell'agenda della Difesa europea sia in ambito Ue, sia Nato. Fondamentali per tale obiettivo sono i programmi di cooperazione, che rappresentano il 'motore' per la creazione ed il consolidamento all'interno dell'ecosistema della difesa europeo di campioni di successo come Mbda". (ANSA).