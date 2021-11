Goldman Sachs, nel 2022 Pil mondiale +4,5%

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Per il 2022 è probabile che il Prodotto interno lordo mondiale aumenti del 4,5%. Lo afferma Goldman Sachs nel suo outlook sull'anno prossimo, aggiungendo che "anche se il ritmo di ripresa più veloce è ormai alle nostre spalle, ci aspettiamo una forte crescita globale nei prossimi trimestri, grazie ai continui miglioramenti nel settore sanitario e a un aumento dei consumi grazie al risparmio accumulato e alla ricostruzione delle scorte".

Le principali economie mondiali "dovrebbero crescere rapidamente fino a metà anno e poi moderare gradualmente man mano che gli impulsi a breve termine si affievoliranno", specifica il report di Goldman Sachs, che si aspetta però "una performance relativamente fiacca in Cina, dove il mercato immobiliare" è visto in calo e gli interventi del governo progressivamente meno efficaci. Caute le stime anche sul Brasile "dove le condizioni finanziarie si sono notevolmente inasprite" e la situazione politica è disegnata incerta.

"Al contrario, siamo più ottimisti sull'India grazie a un significativo potenziale di recupero e sulla Russia con la spinta dal petrolio e settore del gas", aggiungono gli analisti di Goldman Sachs. (ANSA).