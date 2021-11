Borsa: Milano fiacca (-0,1%), giù Moncler e Banco, bene Cnh

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Si conferma fiacca Piazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi (Ftse Mib ), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi stabile a 113,1 punti ed il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 3,8 punti allo 0,853%. Cedono Moncler (-2,32%), dopo un report di Goldman sulle possibili difficoltà per il comparto del lusso in Cina nel 2022, e Banco Bpm (-1,73%). Bene invece Unicredit (+1%) dopo la cessione dell'intera partecipazione in Yapi a Koc in Turchia. In luce Cnh (+1,58%), sull'onda lunga dei conti trimestrali e in vista di un'accelerazione degli ordini nel comparto dei veicoli pesanti.

Più caute Stellantis (+0,68%) e Tenaris (+0,55%) insieme a Eni (+0,2%), con il greggio in rialzo sopra quota 82 dollari al barile (Wti +0,5% a 82,33 dollari). Effetto conti trimestrali su Brembo (+0,93%), mentre Mediolanum (+0,54%) li deve ancora diffondere. Vendite su Ferrari (-1,15%), Nexi (-0,74%), Enel (-0,81%) e Tim (-0,75%). Segno meno anche per Recordati (-0,46%), Intesa (-0,42%) e Mediobanca (-0,46%). Tra i titoli a minor capitalizzazione si evidenzia ePrice (+7,2%), dopo lo scivolone dello scorso 2 novembre ed il rimbalzo del giorno successivo. (ANSA).