Alla Cop26 oggi terra e natura, per le strade di nuovo Greta

Oggi la giornata alla Cop26 di Glasgow si dividerà come ieri su due palcoscenici. Da una lato la conferenza dentro lo Scottish Event Center, dall'altra i manifestanti di Fridays for Future per le strade della città.

La giornata alla conferenza ha come tema la natura e l'uso del suolo. L'obiettivo è dimostrare come governi, imprese, popolazioni indigene, comunità locali e agricoltori possano guidare la transizione verso una gestione più sostenibile della terra e dei mari, proteggendo e risanando la natura e riformando il sistema agroalimentare.

Si parla di come indirizzare i flussi di investimento verso le "nature based solutions" per la lotta al cambiamento climatico e dell'iniziativa per rendere area protetta almeno il 30% della superficie marina. In discussione anche la "Fact Roadmap" per affrontare la transizione e la campagna "Get Nature Positive" per la riforestazione.

Infine sarà affrontato il ruolo delle comunità indigene per l'azione climatica e come le loro conoscenze tradizionali possano combinarsi con le moderne tecnologie.

Fuori dalla conferenza, la marcia sul clima di Fridays for Future che, dopo la partenza dal Kelvingrove Park, attraverserà il centro di Glasgow fino a Green Park. Greta Thunberg sarà presente e parlerà. La polizia scozzese prevede 50.000 manifestanti, e avverte che sono in prgramma manifestazioni in 10 aeroporti del Regno Unito.